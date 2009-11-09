Литвин: влада використовує горе людей

Голова Верховної Ради України, кандидат на пост Президента України Володимир ЛИТВИН упевнений, що розмови про можливість оголошення надзвичайного стану в Україні під час епідемії грипу є своєрідною «пробою реакції суспільства на введення надзвичайного стану».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відвідуючи лікарню на Дніпропетровщині.

Галас, який здіймається навколо ситуації з грипом, В.ЛИТВИН вважає «політичною епідемією», що має дуже далеку від здоров`я людей мету. «Влада використовує горе людей з метою власного економічного збагачення і політичних маніпуляцій. Владу необхідно зупинити, поки залякування людей не привело до встановлення диктатури і скасування виборів», - застерігає В.ЛИТВИН.

При цьому він звернув увагу на існування реально смертоносних епідемій в Україні: «За останні 5 років у нас від пневмонії вмирало щорічно від 6 тис. до 6,5 тис. осіб. І ніхто не кричав про епідемію. Тому що не було передвиборчої кампанії».

«Є й інші страшні цифри, на які ніхто не звертає уваги, - сказав голова ВР. - В аваріях на дорогах за останні 5 років в Україні загинуло 20 тис. 172 особи. Ще 44 тис. 627 осіб за цей же період померло від травм, одержаних у ДТП. Від туберкульозу за останні 5 років померли 52 тис. 963 особи. А від відкритої форми цієї хвороби зараз страждає 88 тис. 738 осіб. Від серцево-судинних захворювань у нас гине 460 тисяч осіб на рік, а від раку – 90 тисяч на рік», - навів статистику В.ЛИТВИН.

Він переконаний, що причина катастрофічної ситуації зі здоров`ям народу – ставлення до медицини як до другорядної галузі. «В усіх галузях - безробіття, а в медичній сфері навіть за часів кризи є вакантні посади. Через низький, навіть жебрацький рівень зарплат, який у сфері охорони здоров`я становить у середньому 1280 гривень», - упевнений В.ЛИТВИН.