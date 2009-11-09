Януковичу зрозуміло, чому Тимошенко «провалила» співпрацю з МВФ

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що чинний уряд “провалив” співробітництво з Міжнародним валютним фондом через непрозорість своїх дій.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві В.ЯНУКОВИЧА з приводу рішення МВФ про продовження співпраці з Україною тільки після завершення президентських виборів.

“Ця влада збанкрутила країну. Ми попереджали, що виконання угод з МВФ буде провалено через непрозорість дій уряду України, через те, що уряд замість того, щоб використовувати гроші МВФ на розвиток виробництва, просто прикриває цими запозиченнями бюджетні дірки і використовує гроші МВФ для піар-акцій ТИМОШЕНКО”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ і наголосив, що “викорінить подібну практику”.

“Ми відновимо відносини з МВФ. Але на прозорій, взаємовигідній основі. Ми будемо використовувати зовнішні запозичення на відродження економіки і промислового виробництва, на відновлення та створення робочих місць”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив, що Фонд продовжить співпрацю з Україною тільки після завершення президентських виборів.

Сьогодні, 9 листопада, МВФ оприлюднив заяву, де йдеться про готовність до співпраці з Україною за умови досягнення консенсусу всіма гілками влади.