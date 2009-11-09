ЦВК завернув сімох охочих до президентства

Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатами у Президенти 7-ми громадянам.

Як передає кореспондент УНІАН, такі рішення були прийняті сьогодні на засіданні ЦВК.

Так, ЦВК відмовила у реєстрації кандидатами у Президенти Віктору ПІЩІКОВУ, Леоніду КУЛІЧЕНКУ (повторно), Оресту ШЕВЧУКУ (він не досяг необхідного за законом про вибори Президента 35-річного віку), Оксані ЧУБКО, Євгенію АНДРУХІВУ, Федору ОЛЕСЮКУ та Миколі ГАБОРУ.

У всіх претендентів були неналежним чином оформлені документи та не була внесена необхідна за законом грошова застава – 2,5 млн. грн. Проте представник Патріотичної партії України М.ГАБОР вніс грошову заставу в розмірі 25 грн.

Як повідомлялося, станом на 9 листопада ЦВК офіційно зареєструвала шістнадцятьох кандидатів у Президенти: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолія ГРИЦЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКА, Володимира ЛИТВИНА, Сергія ТІГІПКА, Інну БОГОСЛОВСЬКУ, Віктора ЯНУКОВИЧА, Віктора ЮЩЕНКА, Олега ТЯГНИБОКА, Юрія КОСТЕНКА, Юлію ТИМОШЕНКО, Олександра ПАБАТА, Михайла БРОДСЬКОГО, Василя ПРОТИВСІХ та Олександра МОРОЗА.