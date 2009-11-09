Кабмін продовжує примножувати заступників міністрів

Уряд ввів у трьох відомствах додаткові посади заступників керівників.

Про це йдеться у розпорядженнях Кабінету міністрів України від 4 листопада, оприлюднених на Урядовому порталі.

Зокрема, додаткові посади заступників міністра введені в Міністерстві економіки та Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України.

Також додаткова посада першого заступника начальника введена у Державній екологічній інспекції, на яку призначено Володимира ЛАЗАРЕВА.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО повідомив про призначення Сергія КРАСНОКУТСЬКОГО заступником міністра економіки і Вікторії ШАПОВАЛ – заступником міністра охорони навколишнього природного середовища.