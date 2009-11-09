Кабмін продовжує примножувати заступників міністрів
18:47, 09 листопада 2009Політика
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Розпорядження - на сайті КМУ
Уряд ввів у трьох відомствах додаткові посади заступників керівників.
Про це йдеться у розпорядженнях Кабінету міністрів України від 4 листопада, оприлюднених на Урядовому порталі.
Зокрема, додаткові посади заступників міністра введені в Міністерстві економіки та Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України.
Також додаткова посада першого заступника начальника введена у Державній екологічній інспекції, на яку призначено Володимира ЛАЗАРЕВА.
Як повідомляв УНІАН, 4 листопада міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО повідомив про призначення Сергія КРАСНОКУТСЬКОГО заступником міністра економіки і Вікторії ШАПОВАЛ – заступником міністра охорони навколишнього природного середовища.
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