Яценюк обіцяє розпустити парламент

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК у разі приходу до влади обіцяє розпустити Верховну Раду, оскільки вважає нинішній склад парламенту непрофесійним і корупційним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні увечері на віче в центрі Сімферополя, на яке зібралося до 800 осіб.

«Перше, з чого я почну (якщо стану главою держави): діючий парламент буде розпущено. У країні буде обрана нова Верховна Рада на підставі нового виборчого закону, де голосування буде за депутата, а не за кота в мішку», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК пообіцяв «вирвати з корінням і кістками» корупціонерів в органах місцевої влади, які «ділять землі і бюджет». «Якщо нагорі беруть, що робитимуть внизу? Брати ще більше. Якщо нагорі бардак, що внизу? Повний хаос», - сказав він.