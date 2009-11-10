Експерти думають, що українські політики не дадуть шансів МВФ

Експерти вважають малоймовірним досягнення консенсусу між українськими гілками влади до виборів.

Таку думку вони висловили в опитуванні, проведеному Інститутом проблем управління імені Горшеніна у зв`язку з останніми заявами представників Міжнародного валютного фонду щодо умов продовження співпраці з Україною.

У результатах опитування, переданих УНІАН, нагадується, що Україні відмовлено в наданні четвертого траншу МВФ. Директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАНН заявив, що Фонд продовжить співпрацю з Україною тільки за умови досягнення консенсусу між усіма гілками влади, що відбудеться, найімовірніше, тільки після президентських виборів.

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО впевнений, що консенсус між представниками української влади щодо співпраці з МВФ дуже малоймовірний - внаслідок конкуренції на майбутніх президентських виборах. На його думку, причиною відмови Україні в четвертому транші є прийняття закону про підвищення соціальних стандартів.

«МВФ, незважаючи на те, що він зараз очолюється французьким соціалістом Домініком СТРОСС-КАНОМ, виступає за обмеження країнами, з якими працює, різних соціальних пільг для свого населення. Особливо в умовах економічної кризи», – зазначив експерт. На його думку, директор-розпорядник МВФ розуміє, що збільшення пільг або ж підвищення заробітних плат, пенсій та інших виплат загрожує економічними провалами для економік держав, що розвиваються, зокрема України. «Тому надавати нові транші нестабільним державам МВФ не може», - сказав К.БОНДАРЕНКО.

Політолог вважає, що наслідки такої позиції МВФ для України неоднозначні. «З одного боку кошти, які виділяв МВФ, дуже необхідні, особливо для розрахунку за російський газ. З другого боку, якщо говорити про політичні дивіденди, то сьогодні Партія регіонів може святкувати невелику, але все-таки перемогу. Серйозну підніжку уряду Юлії ТИМОШЕНКО вони підставили», – зазначив він. При цьому К.БОНДАРЕНКО не прогнозує, як це позначиться надалі на економіці України. «Тому що будь-який кредит – це палиця з двома кінцями: у короткостроковій перспективі кредит дає якісь можливості Україні, а в довгостроковій перспективі кредитна кабала для будь-якої держави є важким тягарем», - зазначив К.БОНДАРЕНКО.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ також вважає невисокою ймовірність того, що представники української влади знайдуть консенсус до виборів. «Можливо проведення консультацій, після яких буде якийсь декларативний документ, приміром, лист на адресу МВФ. Але для цього необхідно, щоб такий переговорний процес підтримали парламентарії, котрі є законодавцями, гарантом того, що будь-який черговий гарантійний лист з боку України буде забезпечений подальшими законами, пов`язаними з бюджетом-2009 і бюджетом-2010. Ситуація можлива, але ймовірність такого перебігу подій невисока», – сказав А.ЄРМОЛАЄВ. На його думку, припинення співпраці з МВФ для України означає загрозу зриву бюджетного року 2009. «Є реальна загроза, що по цілому ряду статей в бюджеті просто не буде грошей – будуть рости борги з бюджетних заробітних плат, є ризик підриву стабільності Пенсійного фонду, який дуже залежить від бюджетних дотацій», – зазначив він.

А.ЄРМОЛАЄВ вважає, що єдиний спосіб зараз підтримати бюджетні зобов`язання уряду - провести емісію. Політолог називає невипадковим той факт, що Ю.ТИМОШЕНКО та її колеги протягом останніх двох тижнів активно критикували дії Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Національний банк за блокування різноманітних механізмів фінансування діяльності уряду, зокрема, в бюджетній діяльності. «Думаю, що ні Президент, ні НБУ, ні опозиція не дадуть уряду використовувати емісійні механізми, тому на нас чекають дуже серйозні випробування за підсумками року», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ. Він вважає, що все це різко зміцнює становище опозиції, яка одержує додаткові аргументи для критики уряду Ю.ТИМОШЕНКО. «На жаль, це може дуже боляче вдарити по економічному становищі України. Зрив бюджетного року – дуже негативний сигнал, має дуже болючі наслідки для суспільства, яке, перебуваючи в стані перманентних епідемій і потрясінь, може в якийсь момент залишитися і без належних бюджетних виплат», - вважає А.ЄРМОЛАЄВ. На його думку, той факт, що Україна в очах МВФ виглядає недобросовісним позичальником, що не дотримує домовленості, є серйозним підривом реноме нашої країни на міжнародній арені.

Директор PR-групи «Політтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ теж не бачить можливості для досягнення консенсусу між гілками влади. «Оскільки метою Президента і Партії регіонів було торпедування співпраці з МВФ, і саме з цієї причини ні на які поступки, ні на які переговори з третім учасником переговорного процесу – урядом – ці сторони не підуть», - сказав Т.БЕРЕЗОВЕЦ. На його думку, від позиції МВФ по відношенню до України залежить довіра до нашої країни з боку західних інвесторів. «Ключова заява - про те, що вони (МВФ) відновлять співпрацю після обрання наступного Президента. Тобто, сам Фонд визнав, що причини лежать не в економічній, а в політичній сфері. Прізвище В.ЮЩЕНКО не назване, але зрозуміло, що саме він є ключовою перешкодою на шляху співпраці України з Фондом», - вважає Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ. Він висловив думку, що тепер єдиною можливістю дотримання закону про підвищення соцстандартів є включення друкарського верстата. «Мало того, що ми не одержимо реальних живих грошей від Фонду, так ми збільшуватимемо грошову масу за рахунок інфляційного чинника. Зрозумілою тепер стає ідея про запровадження надзвичайного стану: оскільки грошей від МВФ ми не побачимо, можуть розпочатися проблеми з наповненням бюджету, виплатами», - зазначив він. Політолог сказав, що якщо до лютого ще все буде нормально, то в березні саме буде піковий місяць. «Тому тепер В.ЮЩЕНКУ і лідеру опозиції Віктору ЯНУКОВИЧУ треба зробити все, щоб перенести вибори - для того, щоб усі подальші місяці Україна перебувала під впливом не тільки економічної кризи, а й щоб люди відчули невиплати на собі, на своїх пенсіях. На цьому тлі хто одержує основні переваги як кандидат? ЯНУКОВИЧ», - упевнений Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

У свою чергу, директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ хоч і вважає малоймовірним консенсус між гілками влади, але повністю не виключає його досягнення. «Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО – УНІАН) завжди чітко прислухається до того, що хочуть від нього США. МВФ – це США на 100%. Тому, якщо йому наполегливо порекомендують не випендрюватися і поводитися пристойно, то, я думаю, він зможе відступити від своєї позиції», - вважає М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

На його думку, причиною відмови МВФ Україні в четвертому транші є прийняття закону про підвищення соцстандартів. «І якщо можна якось виправдати опозицію, котра діяла за популістським принципом, то дії Президента, який підписав закон, ніяк виправдати не можна. Мені здається, що основна провина на Президенту, це відповідає його інтересам - створювати проблеми для уряду. Уряд з усього цього викручуватиметься, оскільки транші МВФ були істотною частиною підтримки для вирішення бюджетних завдань. Я не знаю, як викручуватиметься Ю.ТИМОШЕНКО, але ясно, що проблеми в неї будуть», - сказав М. ПОГРЕБИНСЬКИЙ.