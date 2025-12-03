Сьогодні військові водолази ВМС Румунії, які спеціалізуються на виявленні та нейтралізації вибухових пристроїв, провели операцію зі знищення небезпечного об’єкта, який становив загрозу для судноплавства у Чорному морі. Виявилося, що це український морський дрон Sea Baby. Про це заявили у Міністерстві оборони Румунії.
Зазначається, що група 39-го водолазного центру за підтримки корабля морського спостереження MAI 1107 Берегової охорони перемістилися до морської зони - приблизно за 36 морських миль на схід від Констанци.
"Військові ідентифікували об’єкт, що дрейфував, як безпілотний надводний апарат типу Sea Baby", - йдеться у повідомленні.
Отримавши дозвіл на знешкодження відповідно до чинних оперативних процедур, сапери провели контрольований підрив. Близько 13:00 дрон був успішно знищений.
"Із початку повномасштабної війни поблизу кордонів Румунії її ВМС постійно контролюють морську та річкову зону відповідальності. Патрулювання здійснюється власними кораблями й авіацією, а також у співпраці з іншими родами військ Румунії та країнами НАТО. За цей час було забезпечено безпечне проходження понад 12 тисяч комерційних суден через акваторію Чорного моря", - йдеться у заяві міністерства.
Водночас зазначається, що серйозним ризиком для морської безпеки залишаються дрейфуючі морські міни, яких за останні майже чотири роки в Чорному морі було знешкоджено приблизно 150, з яких сім — силами ВМС Румунії.
Атака дронів на танкери в Чорному морі
Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зробив заяву щодо нещодавньої атаки на танкери "тіньового флоту" Російської Федерації у Чорному морі.
Турецькій лідер заявив, що це "тривожна ескалація" та засудив атаки безпілотних систем, відповідальність за які взяла на себе Україна. За словами Ердогана, Туреччина "ні в якому разі" не може прийняти ці атаки, бо вони "загрожують безпеці судноплавства, навколишньому середовищу та життю в нашій виключній економічній зоні". Він зазначив, що війна РФ проти України почала становити загрозу для безпеки судноплавства у Чорному морі.