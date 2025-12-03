У Міністерстві оборони Румунії заявили, що дрон дрейфував.

Сьогодні військові водолази ВМС Румунії, які спеціалізуються на виявленні та нейтралізації вибухових пристроїв, провели операцію зі знищення небезпечного об’єкта, який становив загрозу для судноплавства у Чорному морі. Виявилося, що це український морський дрон Sea Baby. Про це заявили у Міністерстві оборони Румунії.

Зазначається, що група 39-го водолазного центру за підтримки корабля морського спостереження MAI 1107 Берегової охорони перемістилися до морської зони - приблизно за 36 морських миль на схід від Констанци.

"Військові ідентифікували об’єкт, що дрейфував, як безпілотний надводний апарат типу Sea Baby", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Отримавши дозвіл на знешкодження відповідно до чинних оперативних процедур, сапери провели контрольований підрив. Близько 13:00 дрон був успішно знищений.

"Із початку повномасштабної війни поблизу кордонів Румунії її ВМС постійно контролюють морську та річкову зону відповідальності. Патрулювання здійснюється власними кораблями й авіацією, а також у співпраці з іншими родами військ Румунії та країнами НАТО. За цей час було забезпечено безпечне проходження понад 12 тисяч комерційних суден через акваторію Чорного моря", - йдеться у заяві міністерства.

Водночас зазначається, що серйозним ризиком для морської безпеки залишаються дрейфуючі морські міни, яких за останні майже чотири роки в Чорному морі було знешкоджено приблизно 150, з яких сім — силами ВМС Румунії.

Атака дронів на танкери в Чорному морі

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зробив заяву щодо нещодавньої атаки на танкери "тіньового флоту" Російської Федерації у Чорному морі.

Турецькій лідер заявив, що це "тривожна ескалація" та засудив атаки безпілотних систем, відповідальність за які взяла на себе Україна. За словами Ердогана, Туреччина "ні в якому разі" не може прийняти ці атаки, бо вони "загрожують безпеці судноплавства, навколишньому середовищу та життю в нашій виключній економічній зоні". Він зазначив, що війна РФ проти України почала становити загрозу для безпеки судноплавства у Чорному морі.

Вас також можуть зацікавити новини: