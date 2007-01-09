Збереться круглий стіл “Новітні дослідження трагедії Бабиного Яру”

10 січня 17-00 - Круглий стіл на тему: “Новітні дослідження трагедії Бабиного Яру”, організований Єврейським фондом України, Київським єврейським громадським центром “Кінор”, Київською організацією “Бней Брит”, єврейським народним університетом ім..Маймоніда. В роботі візьме участь відповідальний секретар Комітету “Бабин Яр” Віталій Рахманович (вул.. Пушкінська, 10-б).Телефони: 279-65-42, 278-77-93, 484-54-72.

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