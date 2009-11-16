Литвин з-під палки заганяє депутатів працювати над бюджетом

Фракція Партії регіонів наполягає на тому, щоб проект закону «Про державний бюджет України на 2010 рік» був розглянутий у Верховній Раді України цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, необхідно все зробити для того, щоб «на цьому тижні розглянути проект бюджету і спрямувати його на доопрацювання уряду» . Він зазначив, що уряд зобов`язаний буде у визначені законодавством терміни подати проект закону про бюджет до парламенту.

О.ЄФРЕМОВ піддав критиці дії прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо бюджету на 2010 рік. Він наголосив, що дії уряду та заяви Ю.ТИМОШЕНКО свідчать про те, що «уряд не бажає ухвалювати бюджет».

Він наголосив, що для Ю.ТИМОШЕНКО «звичніше працювати в ручному режимі, і їй (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) закони взагалі не писані у нашій державі». «Але я не вважаю, що це позитивний приклад, на який ми повинні орієнтуватися», - додав О.ЄФРЕМОВ.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вкотре звернувся до лідерів фракцій БЮТ і Партії регіонів з приводу того, щоб вони забезпечили, щоб на засіданнях Комітету ВР з питань бюджету були присутні члени їхніх фракцій.

За словами В.ЛИТВИНА, на засідання приходять представники фракцій КПУ і Блоку Литвина, а від фракцій БЮТ та Партії регіонів приходить по одному-двоє «спостерігачів».

Як повідомляв УНІАН, перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ`ЯКІН звернувся до парламенту від імені фракції БЮТ з пропозицією не розглядати цього тижня проект державного бюджету на 2010 рік.