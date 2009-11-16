Литвин пояснив, чому ВР не захоче «шифруватися» з армією

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що парламент не погодиться розглядати у закритому режимі питання шодо фінансування армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, коментуючи відповідну ініціативу голови Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Анатолія ГРИЦЕНКА.

За словами В.ЛИТВИНА, ця пропозиція “не дістане підтримки у Верховній Раді України у зв’язку, ви розумієте, з якими процесами, що відбуваються, а також у зв’язку з тим, що у нас уже немає що закривати”. “Усім і так відомо про скрутне становище Міністерства оборони України”, - додав він.

В.ЛИТВИН повідомив, що сьогодні буде підготовлене звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо його участі в роботі Верховної Ради під час заслуховування звіту Кабінету міністрів щодо фінансування армії цього року і щодо фінансування, передбаченого в проекті держбюджету на 2010 рік.