Апеляційний суд Києва скасував призупинення звільнення Тарасюка

Апеляційний суд Києва скасував ухвалу судді Шевченківського районного суду столиці від 5 грудня 2006 року щодо призупинення дії Постанови Верховної Ради України про звільнення Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України, задовольнивши апеляційну скаргу представника Верховної Ради України на цю ухвалу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради.

За даними прес-служби, відповідне рішення було прийнято 4 січня 2007 року колегією суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду Києва, яка постановила повернути відповідну справу для розгляду Шевченківського суду.

Як повідомлялося, 1 грудня 2006 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України».

Б.ТАРАСЮК звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з позовом до Верховної Ради про визнання зазначеної Постанови парламенту незаконною, її скасування та зобов‘язання вчинити певні дії.

5 грудня 2006 року ухвалою судді Шевченківського районного суду м. Києва за заявою позивача забезпечено адміністративний позов шляхом призупинення дії цієї Постанови Верховної Ради України.

На вказану ухвалу представник Верховної Ради України Анатолій СЕЛІВАНОВ подав апеляційну скаргу, в котрій вказав, що, постановляючи ухвалу від 5 грудня 2006 року, суддя допустив відповідні порушення норм процесуального права. Як зазначалося вище, апеляційна скарга представника Верховної Ради України була підтримана 4 січня 2007 року ухвалою колегії суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва, зазначили у прес-службі ВР.