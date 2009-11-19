Рябоконь: головна загроза на виборах - технічні виборці

«Головна загроза на майбутніх виборах не технічні кандидати, а технічні виборці». Таку думку в коментарі УНІАН висловив кандидат на пост президента України Олег РЯБОКОНЬ.

Він зазначив, що вже на старті виборчої кампанії ми зіткнулися з апатією громадян, розчаруванням і загальним настроєм, який можна коротко охарактеризувати: «нікому не віримо». Причини цього розчарування і втоми від політики зрозумілі: за ці роки були дискредитовані практично всі інститути, включаючи інститут Президента і парламент, зазначив О.РЯБОКОНЬ.

За його словами, «сьогодні в суспільстві є повна згода стосовно того непорушного факту, що українська політико-економічна система повністю вичерпала себе. Зараз, слідуючи законам самозбереження, вона намагається закритися від впливу громадян і встановити максимально можливий контроль за ресурсами, що дедалі зменшуються. Сила системи полягає в тому, що кожен, хто до неї приєднується - грає за її правилами».

О.РЯБОКОНЬ вважає, що «на цих виборах вирішується: скільки громадян України готові відмовитися від ролі «технічних виборців» і взяти свою долю і долю країни в свої руки. Я розглядаю президентські вибори, як можливість початку нового життя, усвідомлення, що навіть у такій ситуації є альтернатива. Ця альтернатива - скинути з себе личину байдужості і апатії і взяти в свої руки державне управління. Цей рух можна розпочати на основі громадянської самоорганізації».

Кандидат вважає, що влада президента потрібна для того, щоб об`єднати тих людей, хто хоче і не боїться перемогти ганебну систему. Влада президента потрібна, щоб допомогти створити інструменти, за допомогою яких громадяни самі доб`ються змін. Обираючи Президента - представника громадянського суспільства, ми відразу дістаємо захисника "зверху" і владу на місцях "знизу".

О.РЯБОКОНЬ переконаний, що це вийде: «Адже наш шлях – знизу. Він заснований на інтересах людей і з самого початку перебуває під нашим повним контролем».