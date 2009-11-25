Гриценко оголосив війну «такій державі»

Кандидат на пост Президента України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що сьогодні необхідно “збудувати нову країну”, а нинішній державі “зламати хребет”.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це політик заявив в ефірі державної телерадіокомпанії “Крим” у Сімферополі.

На його переконання, “державу, яка виплачує пенсіонерам із сорокарічним стажем роботи мізерну пенсію у 650 гривень, тероризує підприємців нескінченними перевірками контрольних органів, вимагає у них хабарі, плює на гідність громадян, відкриваючи двері чи то ЖЕКу, чи то суду, чи місцевої адміністрації лише за певну суму коштів, можна вважати лише ворогом”.

“Не таку державу ми хотіли собі 18 років тому, - зазначив кандидат у Президенти. – У нинішній державі нормальній і чесній людині не дають жити по закону”.

Саме тому політик оголосив себе “ворогом такої держави” і висловив упевненість, що “потрібно будувати нову державу, а нинішній зламати хребет”.

“Важливо розуміти, що існує країна Україна, яку кожен з нас любить по-своєму, а є держава, армія чиновників, які, отримуючи зарплату з наших податків, повинні служити народові, однак служать самі собі. Такій державі я оголошую війну”, - заявив кандидат у Президенти.

За його словами, чиновники повинні згадати, на чию зарплату вони живуть, яка їхня роль у державі, і зрозуміти, чого саме вони прагнуть на своїй посаді – добробуту для країни і професійності чи власної вигоди.