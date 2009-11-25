Форум громадських організацій на підтримку кандидата в Президенти Симоненка
14:04, 25 листопада 2009Політика
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30 листопада о 14.00 в Українському домі (м.Київ, вул.Хрещатик,2) відбудеться Форум громадських організацій на підтримку кандидата на пост Президента України від «Блоку лівих та лівоцентриських сил» Петра Симоненка.
У роботі Форуму візьмуть участь більше 40 громадських організацій. За результатами роботи Форуму відбудеться прес-конференція з лідерами партій, які увійшли до «Блоку лівих та лівоцентриських сил»: Петром Симоненком, Василем Волгою, Юрієм Загороднім, Станіславом Ніколаєнком.
Телефон для акредитації журналістів: 8067 238 14 64 Вікторія Георгієвська.
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