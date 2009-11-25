Тігіпко: соратники Ющенка брешуть народові

Кандидат у Президенти України Сергій ТІГІПКО заявляє, що Рада національної безпеки і оборони вводить народ в оману, називаючи корисною для України ініціативу про збільшення українського контингенту в Афганістані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так кандидат у Президенти прокоментував розміщену на сайті РНБО відповідь на його заяву від 19 листопада про неприпустимість втягування України у військову операцію в Афганістані.

«Соратники ЮЩЕНКА брешуть народові, намагаючись прикрити свої військово-політичні авантюри», - заявив, зокрема, С.ТІГІПКО.

За його словами, «кілька днів тому я висловив обурення спробами першого заступника секретаря РНБО Володимира ОГРИЗКА видати збільшення українського контингенту в Афганістані за корисну для України ініціативу”. “Тоді ОГРИЗКО, - нагадує С.ТІГІПКО, - говорив, що українські солдати будуть при повному озброєнні брати участь у патрулюванні місцевості, а також проводити розмінування”. “Тепер же, злякавшись своєї відвертості, у поширеній ним від імені Ради безпеки заяві він каже вже тільки про медичну допомогу та знищення «саморобних вибухонебезпечних предметів». Думаю, таліби були б дуже здивовані, якби дізналися, що їм вдається завдати такої шкоди коаліції за допомогою мало не самих петард і вибухових пакетів», - зазначив С.ТІГІПКО.

Політик звернув увагу на те, що події в Афганістані називають війною не тільки всі західні журналісти та аналітики, але й офіційні особи США і європейських країн. Ця операція від початку мала на меті знищення афганських баз «Аль-Каїди» та її союзників з руху «Талібан» і до миротворчості вона ніякого стосунку не має. “Тож нікого не повинні вводити в оману спроби Володимира ОГРИЗКА з допомогою перейменування «миротворчого контингенту» на «миротворчий персонал» прикрити факт відправки українських військ за кордон без санкції парламенту”, - наголосив С.ТІГІПКО.

«Відвертою брехнею є заява РНБО про те, що базування українців у провінції Гор в центральному Афганістані нібито гарантує їхню безпеку. Дивно, що в червні цього року літаки НАТО провели бомбардування «мирної провінції», які стали відомими через загибель в їх результаті п`ятнадцяти цивільних осіб, в тому числі - п`ятьох дітей. Радбез чомусь стверджує, що Австралія серед інших збільшила свій контингент в Афганістані, хоча 21 жовтня було оголошено про намір цієї країни якнайшвидше вивести всіх своїх солдатів”, - заявив С.ТІГІПКО.

Нарешті, підкреслив він, зовсім неадекватно звучать обіцянки Україні економічних бонусів від участі в операції. “По-перше, такі ж розрахунки у випадку з Іраком не дали нічого, і той же Віктор ЮЩЕНКО вивів наші війська після того, як ми втратили 18 людей. По-друге, буквально на початку жовтня цього року міністр оборони США Роберт ГЕЙТС відкрито визнав, що «у Талібану є шанси на перемогу». Невже ОГРИЗКО і товариші розраховують отримати винагороду від тих, з ким наших солдатів відправляють воювати?», – запитує С.ТІГІПКО і розраховує отримати відповідь від нинішнього Президента України.