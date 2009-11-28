Тимошенко заручилася підтримкою ще однієї партії
14:33, 28 листопада 2009Політика
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ХДС провела з`їзд
Партія "Християнсько-демократичний союз" на своєму з`їзді вирішила підтримати кандидатуру прем`єр-міністра Юлії Тимошенко на виборах президента.
За відповідне рішення проголосували 174 делегати з`їзду партії з 212 присутніх.
Виступаючи на з`їзді, лідер партії, депутат Верховної ради від Блока "Наша Україна-народная самооборона" Володимир Стретович відзначив, що аргументами на користь підтримки Тимошенко є її великий досвід управлінської роботи на вищих посадах і спільні з ХДС погляди на напрямок розвитку України.
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