Тимошенко заручилася підтримкою ще однієї партії

Партія "Християнсько-демократичний союз" на своєму з`їзді вирішила підтримати кандидатуру прем`єр-міністра Юлії Тимошенко на виборах президента.

За відповідне рішення проголосували 174 делегати з`їзду партії з 212 присутніх.

Виступаючи на з`їзді, лідер партії, депутат Верховної ради від Блока "Наша Україна-народная самооборона" Володимир Стретович відзначив, що аргументами на користь підтримки Тимошенко є її великий досвід управлінської роботи на вищих посадах і спільні з ХДС погляди на напрямок розвитку України.

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