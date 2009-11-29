Партія захисників Вітчизни вирішила підтримати Тимошенко

28 листопада відбулося розширене засідання Центральної Ради Партії захисників Вітчизни, в якому взяли участь голови, заступники голів та відповідальні секретарі обласних, АР Крим, Київської і Севастопольської партійних організацій

Учасники засідання вшанували пам’ять жертв Голодомору хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіалу жертв Голодомору.

Присутні, за винятком одного учасника, прийняли рішення про підтримку кандидата на пост президента України Юлії Тимошенко.

Відкриваючи засідання, голова Партії захисників Вітчизни Юрій Кармазін наголосив: «Ми дотримали своєї обіцянки перед виборцями щодо створення коаліції з БЮТ. Я впевнений, що саме така коаліція буде стабілізувати політичну ситуацію в Україні. Партія захисників Вітчизни завжди була і є з українським народом і підтримує намагання уряду Юлії Тимошенко вивести країну з економічної кризи, припинити протистояння та розкол суспільства, зупинити розгул корупції та злочинності. Тому наша політична сила вирішила підтримати саме кандидатуру Юлії Тимошенко на пост Президента України, як таку, програма якої найбільш відповідає основним положенням програми Партії захисників Вітчизни».

Аналізуючи партійну роботу останніх років, Ю.Кармазін зазначив, що Партія захисників Вітчизни, яка налічує 71 827 членів та має 894 осередки, 1058 депутатів місцевих рад від Блоку Юрія Кармазіна, здатна перемагати.

«Я не відкрию для вас нічого нового, якщо скажу, що сьогоднішні президентські вибори – це боротьба українського народу за своє існування, за існування незалежної, самостійної України. Політична ситуація наскільки складна, що простому пересічному громадянину практично неможливо розібратись, хто є хто. І в цих умовах ми, як представники Партії захисників вітчизни, повинні йти в народ, відстоювати інтереси народу і доводити кожному громадянину, хто є хто в Україні», - наголосив Ю.Кармазін.

Також учасники привітали голову партії Юрія Кармазіна з присудженням йому Академією правових наук України та Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого премії імені Ярослава Мудрого за видатні заслуги в законотворчій, судовій і правозастосовній діяльності.