ЄС відмінив візи для трьох країн Східної Європи

Громадяни трьох республік колишньої Югославії з середини грудня зможуть їздити в Євросоюз без віз. Про це йдеться в офіційній заяві ЄС, опублікованій сьогодні.

Йдеться про Сербію, Чорногорію і Македонію. Жителі цих країн зможуть в`їжджати в ЄС без віз з 19 грудня. Це означає, що зі всіх республік колишньої Югославії візовий режим збережеться лише для розореної війною Боснії і Герцеговини.

Втім, цілком можливо, що незабаром обмеження будуть зняті для всіх югославських республік, Албанії, яка розраховує рано чи пізно вступити в Євросоюз, а також Косово. Крім того, нові правила найскоріше торкнуться і сербських районів Боснії, де населення в основному має подвійне громадянство (Боснії і Сербії).

РБК