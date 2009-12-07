Гриценко згадав, як його на килим викликав уповноважений КДБ

Кандидат на пост Президента України, міністр оборони у 2005-2007 роках Анатолій ГРИЦЕНКО звернувся до чесних і відповідальних офіцерів та генералів із закликом не допустити руйнації Збройних сил.

“Порядність і честь, довіра і підтримка, відповідальне рішення і результат – це і є військове братство”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО у блозі на персональному сайті, вітаючи військовослужбовців та ветеранів з Днем Збройних сил України, повідомили УНІАН у прес-службі кандидата.

А.ГРИЦЕНКО зізнався, що “раніше був скупий на тепле слово й вираз похвали, однак завжди шанував і підтримував серед підлеглих розумних, сильних людей, давав їм можливість приймати самостійні рішення, реалізовувати свій потенціал, просував на високі і відповідальні посади”.

“Вони відчували мою підтримку, хоча, визнаю, нечасто чули від мене щедрі похвали, - сказав кандидат у президенти. - Вже зараз, коли заради спільної справи навколо почали об’єднуватися десятки тисяч людей, причому не за принципом підпорядкування “командир-підлеглий”, а добровільно, на основі самоорганізації і самофінансування, я зрозумів наскільки важливими для таких відданих справі людей є слово – просте, але вкрай важливе для них слово – подяки, похвали і підтримки. Зрозумів, що мав казати такі самі слова похвали і подяки тим, з ким служив і працював в армії. Сьогодні День її народження, і я хочу віддати борги”.

Вітаючи в День Збройних сил усіх воїнів, у погонах і без погон, А.ГРИЦЕНКО подякував в першу чергу тим, хто навчав і виховував його в армії.

“Пам’ятаю усіх своїх вчителів, це були особистості – професіонали і люди з душею. Вони вчили відрізняти не лише РПГ від АКМ, чи Су-27 від Су-25, але й оперу від оперети і Бебеля від Бабеля. Вчили думати, сумніватися, приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність”, - зауважив він.

Окремі слова подяки А.ГРИЦЕНКО висловив своїм командирам.

“Серед них не було самодурів. Вони зрозуміли мій характер і не ламали його. Давали право на власну позицію, на самостійне рішення, право на помилку. Не дуже дорікали, коли “виходив з берегів”, окреслених догмами тих компартійних часів, і виводив за собою інших. Навіть прикривали і захищали, коли мене на килим викликав уповноважений радянського КДБ і начальник політвідділу з генеральськими лампасами, вимагаючи виключити з партії і звільнити викладача-дисидента. І пізніше, коли начальник Генштабу вже української армії так само вимагав негайно звільнити підполковника-бунтівника, який на посаді начальника управління “дозволяє собі ставити під сумнів правильність програми розвитку Збройних сил”, - зазначив кандидат у президенти.

А.ГРИЦЕНКО також подякував і команді, з якою працював у Міністерстві оборони. Тим, хто підтримав його з першого дня, і тим, хто спочатку не сприйняв нові вимоги і стратегічні завдання, але пізніше зрозумів їх правильність і підставив плече.

Також голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони подякував своїм нинішнім колегам, які “професійно і послідовно відстоюють державницьку позицію в парламенті з усіх питань, що стосуються зміцнення армії і обороноздатності країни”.

Вітаючи військовослужбовців, А.ГРИЦЕНКО наголосив: “Я вдячний громадянам, і тим, хто служить, і тим, хто в запасі. Хто проявив свою готовність боротися за армію і за країну...”.

Разом зі словами подяки екс-міністр оборони попросив офіцерів не йти зі Збройних сил у нинішні складні часи.

“Дякую офіцерам і генералам, які сьогодні в надзвичайно складних умовах працюють чесно і відповідально, і кого невдячна держава змушує проявляти справжній героїзм у мирний час – щоб втримати ситуацію під контролем, не допустити повної руйнації армії, зберегти її кадровий потенціал. Бо це найцінніше, що в армії залишилося, - підкреслив він. - Прошу вас – протримайтеся хоча б півроку. Згодом гроші будуть і техніка буде. А от якщо професіонали не витримають знущань з боку держави і покинуть армію – от тоді вже не буде нічого”.