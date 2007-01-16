Ющенко має надію, що Янукович і Мороз дотримають слова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що Кабінет Міністрів України і Верховна Рада дотримають слово щодо перегляду прожиткового мінімуму і підвищення заробітної плати за результатами першого кварталу поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на зустрічі з представниками всеукраїнських профспілок та об’єднань.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що саме ці два параметри стали предметом його основних зауважень до проекту державного бюджету 2007 року. Він вчергове наголосив на неприпустимості зниження соціальних стандартів. «Я сподіваюсь, що Верховна Рада і Кабінет Міністрів, які дали слово, врегулюють це питання», - наголосив глава держави. (УНІАН: очікується, що з 1 квітня 2007 року уряд збільшить прожитковий мінімум до 397 грн., а з 1 жовтня - до 406 грн., мінімальну заробітну плату з 1 травня буде збільшено до 420 грн., з 1 серпня - до 430 грн., а з 1 грудня - до 460 грн.).

Він піддав критиці існуючі соціальні стандарти. Зокрема, Президент зазначив, що в 2005 році розмір заробітної плати лише трохи більше на 1% перевищував соціальну допомогу та інші соціальні трансферти, а заробітна плата становила лише 43% серед доходів населення. Він переконаний, що така ситуація позбавляє мотивації працювати громадян, і тому необхідно змінювати підходи до цього питання. Він також назвав неприпустимим те, що в країні кожна сьома сім’я, де є працездатні особи, знаходиться у стані бідності. В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні є ресурси для підвищення соціальних виплат.

Також Президент розкритикував те, що в Україні стабільною залишається сума заборгованості з заробітної плати, яка становить 1 млрд. грн. Причому практично половина цієї суми (450 млн. грн.) на активно працюючих підприємствах. В.ЮЩЕНКО наголосив, що всі гілки влади мають спільно працювати над вирішенням цього питання і розробити чіткий графік реструктуризації цього боргу. Зокрема, він висловив свою готовність підключити прокуратуру, адміністрації всіх рівнів, уряд та інші структури влади для вирішення цього питання.

Також увагу в своєму виступі В.ЮЩЕНКО приділив питанню детінізації економіки. Він наголосив, що сьогоднішня фіскальна політика часто змушує бізнес іти в тінь. «Скоріш за все, в цьому винна влада», - сказав він, додавши, що вона має реагувати на цей ключовий виклик. «Якщо ми на нього не зреагуємо, ми ще довго будемо говорити про те, як наповнити бюджет», - сказав він.

Глава держави вважає, що для успішної розбудови соціальної держави та становлення громадянського суспільства важливою функцією державних органів є сприяння розвитку соціального діалогу за якісно новими його структурою та змістом. На переконання В.ЮЩЕНКА, основними пріоритетами сторін соціального діалогу є реформування ринку праці, скерованого на забезпечення мотивації для роботодавців до створення високотехнологічних робочих місць, до навчання та перенавчання своїх працівників; досягнення вищої якості життя населення через наближення влади до реальних потреб громадян; підвищення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму; запровадження мінімальної погодинної заробітної плати; введення обов’язково медичного страхування; забезпечення у пенсійній реформі поступового переходу до обов’язкового накопичувального пенсійного страхування та широкого впровадження паралельної системи добровільного пенсійного страхування.

Водночас на початку свого виступу Президент навів статистичні данні, які говорять про підвищення соціальних стандартів за останні роки в Україні.

Глава держави висловився за необхідність реформування соціального сектору. Зокрема, він говорив про необхідність зміни якості відносин у медичній сфері, соціального страхування, пенсійного забезпечення тощо. Він закликав профспілки та роботодавців спонукати владу робити вище названі реформи.

Президент закликав до активізації роботи щодо підписання Генеральної угоди уряду, працедавців і профспілок.