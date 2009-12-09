У Тимошенко не виключають, що Україна повернеться в чорний список FATF

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ не виключає, що Україну буде включено до «чорного» списку FATF у зв’язку з ветуванням Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закону про внесення змін до закону про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів. (В лютому 2004 року Міжнародна група протидії відмиванню брудних грошей (FATF) вилучила Україну і Єгипет з „чорного списку” країн, законодавство яких не відповідає міжнародним нормам боротьби з відмиванням брудних грошей - УНІАН).

«Дуже небезпечний крок, який може призвести до того, що країна може бути внесена до «чорного» списку країн, які відмовляються боротися з легалізацією “брудних” доходів. Це дуже серйозні наслідки», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, всі фінансові трансакції, які будуть проводитися Україною, можуть затримуватися та перевірятимуться у тотальному режимі. «Це дуже сильний удар по власній країні, і мені шкода, що саме Президент наніс цей удар в День боротьби з корупцією. Мені не хотілося б, щоб Віктор Андрійович залишав після себе тільки «чорні» списки», - додав перший віце-прем’єр.

О.ТУРЧИНОВ також повідомив, що уряд звертатиметься до Верховної Ради з пропозицією подолати вето Президента, оскільки цей закон був підготовлений та ухвалений на вимогу міжнародної організації з боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Президент України повернув зі своїми пропозиціями Закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», для повторного розгляду Верховною Радою.

В.ЮЩЕНКО у своїх зауваженнях, зокрема, зазначає, що нова редакція закону “не пропонує принципово нових методів та механізмів боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а лише наділяє Державний комітет фінансового моніторингу України невиправдано великими повноваженнями щодо збору та зосередження в межах одного органу необмеженого обсягу фінансової інформації, причому ці повноваження не відповідають реальним потребам боротьби з економічною злочинністю та протидії фінансуванню тероризму”.

Президент переконаний, що даний закон порушує конституційні права та законні інтереси громадян і суб’єктів підприємницької діяльності.