Черкаський: Ющенко за руку привів Україну до чорного списку FATF

“Сьогодні, в Міжнародний день боротьби з корупцією, Президент України Віктор ЮЩЕНКО зробив своєрідний «подарунок» фінансовій системі України, застосувавши право вето щодо закону про боротьбу з відмиванням «брудних» коштів та фінансуванням тероризму. Тим самим глава держави фактично за руку привів Україну до так званого чорного списку FATF”.

Про це йдеться в заяві голови Державного комітету фінансового моніторингу України Ігоря ЧЕРКАСЬКОГО, повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Як зазначає І.ЧЕРКАСЬКИЙ, “ухвалення відповідного закону стало виконанням зобов’язань, взятих Україною перед FATF і міжнародним співтовариством. Саме те, що Україні вдалося переконати міжнародні організації в здатності ухвалити такий закон, який би відповідав всім викликам сучасності, дало змогу виключити в 2004 році нашу державу з «чорного списку» FATF, а в 2006 навіть припинити процедуру активного моніторингу”.

За словами голови Держфінмоніторингу, “відкинувши всі політичні амбіції, парламент більше ніж конституційною більшістю 6 листопада ухвалив нову редакцію урядового закону. Адже кожен з 393 народних депутатів чітко усвідомлював, чим може обернутися та які економічні наслідки чекають нашу країну від повторного включення до «чорного списку» FATF. Не усвідомив тільки Президент, що відповідний нормативний акт міг би зняти всі зауваження з боку FATF. При застосуванні вето не стало аргументом навіть і те, що у червні 2009 року FATF запровадив надзвичайно жорсткі вимоги до країн та включив нашу Державу до попереднього списку високоризикових країн”.

Як зазначає І.ЧЕРКАСЬКИЙ, “єдиним способом уникнути включення України до ганебного «чорного» списку було представлення до 10 грудня цього року Європейській контрольній групі FATF нового закону урядовою делегацією, яка наразі перебуває в м. Страсбург. Таким чином, надзвичайно складні і тривалі переговори з представниками FATF та Ради Європи після такого демаршу Президента просто зруйновано”.

За словами голови Держфінмоніторингу, Президент позбавив Україну шансу знову не потрапити до «чорного списку». “Прикро, що вся фінансова система України стала заручником політичних амбіцій Президента”, - зауважує І.ЧЕРКАСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Президент України повернув зі своїми пропозиціями Закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», для повторного розгляду Верховною Радою.

В.ЮЩЕНКО у своїх зауваженнях, зокрема, зазначає, що нова редакція закону “не пропонує принципово нових методів та механізмів боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а лише наділяє Державний комітет фінансового моніторингу України невиправдано великими повноваженнями щодо збору та зосередження в межах одного органу необмеженого обсягу фінансової інформації, причому ці повноваження не відповідають реальним потребам боротьби з економічною злочинністю та протидії фінансуванню тероризму”.

Президент переконаний, що даний закон порушує конституційні права та законні інтереси громадян і суб’єктів підприємницької діяльності.