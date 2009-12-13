Тимошенко закликала усіх об’єднатися проти "справжнього ворога – Януковича"

Прем’єр-міністр, кандидат у президенти Юлія Тимошенко закликала усі демократичні сили об’єднатися проти справжнього ідеологічного ворога – Віктора Януковича.

«Я закликаю всі демократичні сили ввести табу на взаємні звинувачення одне одного і об’єднатися проти справжнього ідеологічного ворога – Віктора Януковича», - наголосила Юлія Тимошенко 13 грудня на Львівщині, передає Zaxid.net.

Таку саму відповідь Тимошенко дала на запитання журналістів, чи вона підпише указ про звільнення Луценка