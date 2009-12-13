Тимошенко закликала усіх об’єднатися проти "справжнього ворога – Януковича"
17:06, 13 грудня 2009Політика
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Прем’єр сьогодні на Львівщині
Прем’єр-міністр, кандидат у президенти Юлія Тимошенко закликала усі демократичні сили об’єднатися проти справжнього ідеологічного ворога – Віктора Януковича.
«Я закликаю всі демократичні сили ввести табу на взаємні звинувачення одне одного і об’єднатися проти справжнього ідеологічного ворога – Віктора Януковича», - наголосила Юлія Тимошенко 13 грудня на Львівщині, передає Zaxid.net.
Таку саму відповідь Тимошенко дала на запитання журналістів, чи вона підпише указ про звільнення Луценка
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