Генпрокуратура образилась на Луценка, який підспівує Тимошенко

Генеральна прокуратура України спростовує заяви прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА про неефективну роботу відомства.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Генпрокуратури України.

«Останнім часом, у зв’язку з активізацією виборчої кампанії у державі, окремі кандидати у Президенти України все частіше намагаються втягнути Генеральну прокуратуру у політичну боротьбу», - вважають у відомстві.

Так, 10 грудня поточного року у програмі «Готовий відповідати» (ТРК «Україна») прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила про існування «групи політиків, які не дозволяють прокуратурі довести кримінальну справу про будівельну аферу ГІБК «Еліта-центр» до логічного завершення» та повернути кошти інвесторам.

Прес-служба Генеральної прокуратури уповноважена поінформувати, що кримінальні справи за обвинуваченням посадових осіб “Еліта-Центр” ніколи не перебували у провадженні органів прокуратури.

«Тож необґрунтованими та незрозумілими є претензії прем’єр-міністра України про перешкоди, які нібито чиняться Генеральній прокуратурі, оскільки з моменту порушення кримінальної справи досудове слідство та оперативне супроводження у ній здійснюється Міністерством внутрішніх справ України», - зазначає прес-служба відомства.

Вона наголошує, що Генеральна прокуратура України, виконуючи свої конституційні функції, вживає усіх передбачених законодавством заходів з метою забезпечення ефективного розслідування, зокрема щодо додержання прав і законних інтересів постраждалих, притягнення винних до передбаченої законом відповідальності.

Зокрема, Генеральною прокуратурою України направлено до суду завершені розслідуванням кримінальні справи стосовно керівників підприємств, які входили до складу ГІБК «Еліта-центр». Одного з них – Ігоря ЦИГАНКА вже засуджено до 8 років позбавлення волі, а Андрію ТЕРЕНТЬЄВУ державним обвинувачем запропоновано призначити аналогічне покарання у вигляді 11 років.

Після особистого втручання генерального прокурора та керівників МВС України, зустрічі з генеральним прокурором Швейцарської Конфедерації в Україну екстрадовано головного організатора афери Олександра ШАХОВА. Розслідування у справі щодо нього завершено, обвинувачений ознайомлюється з 300-ма томами матеріалів слідства.

З метою виявлення незаконно отриманих шахраями коштів, відшкодування завданих збитків під час досудового слідства направлено міжнародні доручення до Російської Федерації, Ізраїлю, Кіпру, країн Балтії, Швейцарії та інших держав. Витребувано інформації з банківських установ, здійснено перевірки банків на предмет дотримання законодавства при відкритті та функціонуванні рахунків компаній, діяльність яких могла бути пов’язана з ГІБК “Еліта-Центр», проведено низку обшуків та оперативно-розшукових заходів, накладено арешт на усе встановлене майно обвинувачених (на суму понад 140 млн. грн.). Інвесторів визнано потерпілими та цивільними позивачами, а Київську міську державну адміністрацію – цивільним відповідачем.

Таким чином, вжито усіх можливих заходів щодо відшкодування завданих аферою збитків, наголошує прес-служба Генпрокуратури.

Тому у Генеральній прокуратурі вважають вислови з приводу її негативної ролі у справі «Еліта-центру», впливу на її діяльність з боку «групи політиків» упередженими, надуманими, необ’єктивними та такими, що носять провокаційний характер стосовно потерпілих.

Дивними видаються і заяви під час телевізійного шоу „Шустер Live” на цьому ж телеканалі 11 грудня міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА. Догоджаючи вимогам жанру, він говорить: «… Я знаю, що щорічно ми виявляємо 15, а цього року 18 тис. чиновників, які розкрадають державний та місцевий бюджети на загальну суму 2 мільярди грн. Ми їх виявляємо і згідно закону передаємо в слідство прокуратури. Чия то вина, що вони не сидять?...».

Прес-служба Генеральної прокуратури України уповноважена поінформувати, що за 11 місяців поточного року слідчими органів прокуратури до суду з обвинувальним висновком направлено кримінальні справи про злочини вчинені: у сфері економіки – 7193, з ознаками корупційних діянь – 1551, хабарництво – 1152. При цьому питома вага закритих справ не становить навіть відсотка.

«Безперечно, міністру відомі ці дані, адже на засіданнях РНБО України, на розширених колегіях Генеральної прокуратури та МВС, на координаційних нарадах він красномовно заявляв про конструктивну і плідну співпрацю з органами прокуратури, про наші спільні досягнення», - зазначається у заяві відомства.

Крім того, у Генпрокуратурі вважають, що «як член Кабінету міністрів України він мав би доповісти керівнику уряду – хто проводить слідство у справі «Еліта-центру».

Генеральна прокуратура України, попри будь який політичний тиск і надалі буде діяти у суворій відповідності до чинного законодавства, зробить все необхідне, щоб захистити права і свободи громадян та інтереси держави, наголошується у заяві.