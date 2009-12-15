Яценюк за створення Національного антикорупційного комітету

Народний депутат України, кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК зареєстрував у Верховній Раді проект Закону України «Про Національний антикорупційний комітет».

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, законопроект розроблено в рамках плану дій А.ЯЦЕНЮКА щодо боротьби з корупцією, а створення відповідного комітету дасть змогу притягувати до відповідальності за корупційні правопорушення (адміністративні та кримінальні) високопосадовців, які сьогодні “є безкарними через брак політичної волі та кругову поруку в правоохоронних органах”.

У пояснювальній записці до законопроекту говориться, що за своїм статусом НАК є військовим формуванням, що підпорядковуватиметься напряму Президенту, який згідно з Конституцією є гарантом додержання прав і свобод людини і громадянина, а також керівником у сфері забезпечення національної безпеки та оборони держави.

Основне призначення відомства – складання адміністративних протоколів, здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового слідства щодо діянь, пов’язаних із корупцією та посадовими злочинами. Об’єкт діяльності Комітету - вищі посадові особи, уповноважені на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування (наприклад, Президент України, міністри, голови обласних держадміністрацій, народні депутати).

У законопроекті запропоновано гарантії невикористання НАК у незаконній діяльності шляхом взаємозв’язку внутрішнього та зовнішнього контролю з боку Президента України, Верховної Ради України та нагляду за діяльністю цього органу Прокуратурою України.

У пояснювальній записці до законопроекту стверджується, що його прийняття не вимагатиме збільшення видатків Державного бюджету України. Фінансування та забезпечення матеріально-технічною базою НАК здійснюватиметься в межах коштів, що передбачені на фінансування спеціальних підрозділів з боротьби з корупцією і організованою злочинністю, а також підрозділів внутрішньої безпеки органів державної влади.

При цьому підрозділи, за рахунок яких здійснюватиметься фінансування НАК, повинні бути ліквідовані.

Законопроектом передбачено гарантії адекватної оплати праці співробітникам НАК та належного матеріально-технічного забезпечення згідно із нормами забезпечення, передбаченими Законом України «Про Прокуратуру» для системи органів прокуратури України.

Граничну штатну чисельність НАК пропонується встановити на рівні 1500 осіб, зокрема до 1200 військовослужбовців.

«Прийняття закону забезпечить централізованість та системність у сфері протидії і боротьби з корупцією та посадовими злочинами, що вчинюються вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування», - йдеться у пояснювальній записці.

Також прийняття закону, як стверджується, «унеможливить дублювання функцій і зайві витрати Державного бюджету України на утримання великої кількості органів державної влади та їх структурних підрозділів, які є суб’єктами боротьби з корупцією», - зазначає А.ЯЦЕНЮК у пояснювальній записці до законопроекту.