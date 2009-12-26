Литвин: у нас часто бувають домовленості, які переростають у змову

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає ведення переговорів між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та лідером опозиції Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час запису телепрограми «Українська рулетка».

«Я не виключаю, що відповідні домовленості відбуваються… У нас часто бувають домовленості, які потім переростають у змову», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він нагадав про те, що ці обидва політика уже домовлялись під час підписання Універсалу національної єдності (у 2007 році – УНІАН).

В.ЛИТВИН на виключив, що через декілька днів може з’явитись інше повідомлення – про домовленості між В.ЯНУКОВИЧЕМ та прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Коментуючи те, що в оприлюднених у ЗМІ документах про начебто домовленість між В.ЮЩЕНКОМ та В.ЯНУКОВИЧЕМ згадується і Блок Литвина, він підкреслив, що не має до цього жодного відношення. «Блоком Литвина і мною особисто не будуть облагороджувати будь-які документи», - сказав В.ЛИТВИН.