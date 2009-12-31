У Тимошенко звернулися до чиновників, які виконують політичні замовлення

Управління у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів просить деяких керівників райдержадміністрацій працювати на громаду, а не виконувати політичні замовлення опонентів уряду.

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН, управління уповноважене заявити, що окремі керівники регіональних держадміністрацій, навіть незважаючи на Новорічні свята, за вказівкою Президента України Віктора ЮЩЕНКА “продовжують брудну політичну кампанію цькування уряду, роблячи безпідставні і безглузді заяви про блокування рахунків місцевої влади у відділеннях казначейства”.

Кабінет міністрів повністю забезпечив фінансування за всіма захищеними статтями бюджету. Зарплати та пенсії традиційно виплачуються своєчасно та у повному обсязі, наголошується у заяві.

Водночас, зазначають у Кабміні, “викликає серйозне занепокоєння непрофесійність деяких керівників областей, які, замість того, щоб виконувати свої прямі обов’язки, намагаються дезінформувати громадськість, ведучи агітаційну виборчу кампанію під прикриттям своїх посад”.

Управління у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів звертається до керівників місцевих органів виконавчої влади з проханням виконувати свої прямі обов’язки, зазначені законодавством України, та вирішувати проблеми громад, а не займатися “брудною політикою”.