У БЮТ визначилися з днем протистояння «бліцкригу» Януковича

Фракція Блоку Юлії Тимошенко ініціює скликання позачергового засідання Верховної Ради України 13 січня для прийняття законопроекту про заборону голосувати вдома без документального підтвердження.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві фракції, «підконтрольна Партії регіонів більшість у Центральній виборчій комісії 4 січня цього року прийняла рішення про порядок голосування на дому та внесення виборців до списків для голосування в день виборів, яке суперечить демократичним нормам проведення виборів. Таким чином, наближені до Партії регіонів члени ЦВК фактично відкрили необмежені можливості для застосування масових фальсифікацій під час виборів Президента України».

«Прийняття подібних рішень не залишає жодних сумнівів: оточення Віктора ЯНУКОВИЧА не вірить у перемогу свого кандидата у чесних і прозорих виборах. Саме тому в останні дні перед виборами В.ЯНУКОВИЧ і його соратники мобілізували усі сили для того, щоб організувати справжній «бліцкриг» проти проведення виборів Президента України за демократичними принципами. Партія регіонів та їхні слухняні функціонери роблять усе, щоб створити умови для застосування своїх старих, перевірених методів: «каруселів», «печеньок» та інших «ноу-хау», які Партія регіонів активно використовувала у 2004 році», заявляють у фракції БЮТ.

Автори заяви наголошують, що «всупереч законодавству та Конституції України Партія регіонів намагається реанімувати «ківаловські» методи роботи ЦВК. Підконтрольний Партії регіонів екс-голова Вищого адміністративного суду України Олександр ПАСЕНЮК, грубо порушуючи закон про судоустрій України, фактично узурпував владу у цій інституції. Головним свідченням того, що Партія регіонів готується до незаконного захоплення влади, є їхні наміри провести у столиці України масові акції, про що вони подали заявку до Київської міської державної адміністрації».

У БЮТ переконані: «Що б не заявляв В.ЯНУКОВИЧ у своїх передвиборчих виступах, він особисто та його спільники готують реванш 2004 року. І для досягнення цієї мети вони не зупиняться ні перед чим».

Фракція Блоку Юлії Тимошенко заявляє: «Ми не дозволимо повернути Україну до хаосу беззаконня та життя за законами кримінального світу. Україна – демократична країна, з вільним суспільством. Ми віримо, що усі свідомі політичні сили українського парламенту підтримають ініціативу нашої фракції і Верховна Рада України прийме закон, який забезпечить проведення виборів на засадах рівності, прозорості та справедливості. Спільними зусиллями ми забезпечимо право кожного громадянина України особисто обирати владу та президента нашої держави».