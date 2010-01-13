Тимошенко звинувачує Партію регіонів у зриві виборчого процесу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує Партію регіонів у свідомому зриві виборчого процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні уряду.

«Я хочу звернутися до Президента України, який поки що залишається гарантом Конституції, – терміново відреагувати на таку ситуацію, терміново втрутитися, поки країна не втратила останні ознаки обличчя цивілізованої демократичної країни. Якщо така ситуація залишиться далі, можна вважати, що виборів в Україні не буде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду пояснила, що вже зараз зусиллями Партії регіонів відбуваються масові фальсифікації, для яких використовуються технології голосування вдома без документального підтвердження стану здоров’я, а також здійснюється підготовка для реєстрації великої кількості виборців у день голосування за місцем проживання без реєстрації.

За інформацією Ю.ТИМОШЕНКО, в Донецькій області, де при владі знаходиться Партія регіонів, вже 11% виборців із загального списку написали заяви про голосування вдома. «Такі заяви виписані однією рукою. Вони всі, по суті справи, йдуть зі штабу Партії регіонів», - додала вона.

Прем’єр нагадала, що БЮТ ініціював скликання позачергового засідання Верховної Ради, але Партія регіонів через внесення до порядку денного близько 70 питань вирішила заблокувати розгляд законопроекту про заборону голосувати вдома без документального підтвердження стану здоров’я. «На жаль, все це перетворилося на профанацію… Йде свідомий зрив виборчого процесу», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Керівник уряду також звернулась до керівників дипломатичних представництв у країні з проханням проаналізувати ситуацію в Україні та зробити відповідні доповіді своїм урядам.

«Я також хочу звернутися до світової спільноти: в Україні під прикриттям керівників держави відбувається просто зрив чесних виборів і підготовка до масштабної фальсифікації», - наголосила прем’єр.