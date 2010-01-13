Тимошенко заявляє, що 8 членів ЦВК «знаходяться на хабарах»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила віце-прем’єр-міністру Григорію НЕМИРІ та міністру закордонних справ Петру ПОРОШЕНКУ проаналізувати міжнародне та національне законодавство для забезпечення реєстрації двох тисяч спостерігачів від ОБСЄ, яким було відмовлено у реєстрації за рішенням Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення Ю.ТИМОШЕНКО зробила сьогодні на засіданні уряду.

«Я хотіла б, щоб зараз і Григорій НЕМИРЯ, і Петро ПОРОШЕНКО терміново радилися з ОБСЄ, вивчали законодавство України, всі документи, які Україна ратифікувала для того, щоб ми мали можливість терміново дати дозвіл більш ніж двом тисячам спостерігачам працювати в Україні на виборах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр вважає, що дії кандидата у Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА є цинічними, брутальними, а також спрямованими на знищення демократії в Україні. «Він хоче, щоб це стало майбутнім нашої держави, і дуже шкода, що деякі лідери нації просто посилено йому в цьому допомагають. Шкода, що після п’яти років Помаранчевої революції Україна докотилася до таких стандартів свого життя», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що Партія регіонів готує масштабні фальсифікації за допомогою 8 членів Центральної виборчої комісії, «які знаходяться на хабарах, повністю корумповані і повністю заангажовані кандидатом у Президенти ЯНУКОВИЧЕМ».

За її словами, саме ці восьмеро членів ЦВК ухвалюють рішення, які суперечать Конституції та закону про вибори Президента.