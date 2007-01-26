Поки Ющенко хворіє, Мороз поставить крапку

Сьогодні має бути завершена процедура щодо оприлюднення закону про Кабінет міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, виступаючи на річних зборах Асоціації народних депутатів України.

Він зазначив, що необхідно «переконати Віктора Андрійовича (Віктор ЮЩЕНКА – УНІАН), нехай він підписує закон і вносить пропозиції, які ми (парламент – УНІАН) обов’язково в лютому врахуємо».

За його словами, Президент України має визначитись, «або він підписує цей закон, або я зобов’язаний згідно з вимогами Конституції його обнародувати. Виходу іншого не має».

Він зазначив, що «сьогодні Президент може діяти так або інакше, але голова Верховної Ради України повинен діяти так, як написано в законі».

На запитання журналістів, чи відбулася сьогодні його зустріч із Президентом України В.ЮЩЕНКОМ, О.МОРОЗ відповів: «Я розмовляв по телефону, він хворіє ще, він ще не на роботі».

О.МОРОЗ підкреслив, що на сьогодні по суті залишаються спірними 8 положень щодо змісту закону про КМУ. За його словами, 6 із запропонованих Президентом пропозицій ВР може врахувати, але 2 будуть залишатися спірними.

Він зазначив, що зокрема йдеться про процедуру призначення заступників міністрів та процедуру контрасигнації.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО повторно скористався правом вето до закону про Кабмін, який був прийнятий ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

22 січня Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області розглянув позов члена «Нашої України» Ігоря КРІЛЯ до Верховної Ради про визнання протиправними можливих дій голови ВР у разі підписання ним закону про Кабмін. Суд заборонив голові Верховної Ради підписувати прийнятий 12 січня закон.

23 січня голова ВР Олександр МОРОЗ заявив, що закон про Кабмін буде обнародуваний відповідно до Конституції. За його словами, якщо Президент не підпише цей закон, то голова ВР “зобов`язаний його обнародувати”.

25 січня О.МОРОЗ в ефірі радіо “Свобода” не виключив, що закон про Кабмін буде оприлюднений у п’ятницю, 26 січня.