СБУ застерігає банки від проплати фальсифікацій

СБУ звернулося до Асоціації українських банків, Київського банківського союзу тощо з проханням застерегти українські банки від сприяння злочинцям, які використовують незаконні фінансові оборудки, намагаючись позбавити громадян конституційного права вільно проголосувати на виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«За кожним викритим фактом такого зухвалого намагання використати фінансову сферу для впливу на вільне волевиявлення громадян СБУ інформуватиме Національний банк України, і у випадку підтвердження причетності співробітників банківських установ до незаконних оборудок, вимагатиме позбавлення банків-порушників ліцензій на здійснення фінансової діяльності», - сказала М.ОСТАПЕНКО.