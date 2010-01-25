Жириновський: від наступного Президента України залежать терміни початку Третьої світової війни

Заступник голови Держдуми РФ, лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ пропонує Сергію ТІГІПКУ підтримати лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах Президента України.

Про це йдеться у відкритому листі В.ЖИРИНОВСЬКОГО до С.ТІГІПКА, текст якого має у своєму розпорядженні агентство УНІАН.

«Сергію Леонідовичу! Ви неодноразово говорили, що є твердим прихильником відновлення конструктивних відносин між Україною і Росією. Але перед другим туром президентських виборів Ви «рівновіддалилися» від учасників «фіналу», що суперечить Вашим заявам. Мені здається, не втрачаючи обличчя і своєї харизматичності в очах українців, Ви можете це протиріччя усунути. Підтримайте Віктора ЯНУКОВИЧА! В альтернативному випадку результати можуть виявитися катастрофічними», - заявляє В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.

На його думку, сьогодні Україна – центр геополітичних інтриг. «Її доля – це наступаюча історія Євразії. Можливо, від того, хто стане главою вашої рідної України за результатами другого туру президентських виборів, залежать терміни початку Третьої світової війни. Ви не гірше за мене розумієте, що все тісно взаємопов`язане – Грузія, Іран, Ізраїль, агонія США, розгубленість Польщі і прибалтійських «лімітрофів», приниженість Німеччини», - упевнений він.

В.ЖИРИНОВСЬКИЙ привітав С.ТІГІПКА з хорошим результатом на виборах. «Ваш «урожай» на минулих виборах – це перемога духу і волі», - зазначив він.

Лідер ЛДПР також закликав С.ТІГІПКА «поставитися до перемоги не як до особистого досягнення».«Хотів би, щоби дані Вам природою і долею успіхи були оптимально використані на благо нашого багатостраждального і від віку єдиного народу! Упевнений, що Ваша політична кар`єра тільки починається», - підкреслив В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.