Медики Києва - за кандидата, надійного щодо конкретних справ

Головні медики Києва закликають голосувати на президентських виборах за високопрофесійну команду.

Про це вони заявили на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, головний психіатр Києва, доктор медичних наук, професор В`ячеслав МІШИЄВ сказав, що його довіра на боці людей, у яких є команда, високий професіоналізм та досвід роботи на державному рівні.

«Я думаю, що Донецьк, Східний регіон (мало у кого знайдуться аргументи це спростовувати), завжди був регіоном науки, високої спеціалізації, високих переконань, чітких професійних дій. Я хочу вірити, що зміни мають бути конструктивними і я пов’язую свої очікування з командою, яка буде високо професійною, високою моральною», - підкреслив головний психіатр Києва.

Головний хірург Києва, головний лікар Київської міської лікарні швидкої допомоги Олександр ТКАЧЕНКО зазначив, що охорона здоров’я України перебуває у незадовільному стані.

«Це не агонія, а реанімація охорони здоров’я. Нам (лікарям) потрібно йти по шляху з тими професіоналами, які розуміють, куди має прямувати медицина. Проаналізувавши передвиборні програми 18 кандидатів на пост Президента країни, я дійшов висновку, що треба підтримувати тих, не просто декларативно обіцяє, а того, хто дивиться у корінь», - сказав О.ТКАЧЕНКО.

На його думку, рівень охорони здоров’я залежить від розвитку економічної галузі держави. За словами головного хірурга Києва, тільки у одного кандидата є програма, яка розвиває економічну складову, а відтак - і медичну галузь. «Медики підтримають того кандидата на перший пост держави, який буде розвивати медицину не декларативно, а на ділі. От, наприклад, у програмі кандидата Віктора ЯНУКОВИЧА написано, щоб добитися 10% фінансування на охорону здоров’я», - наголосив О.ТКАЧЕНКО.

Він також підкреслив, що висловлює особисту думку, ніким не нав’язану, і запевнив, що його ніхто не змушував виголошувати дану заяву.

У свою чергу головний лікар інфекційної клінічної міської дитячої лікарні Тетяна КАМІНСЬКА зазначила, що представники Партії регіонів завжди допомагають, коли до них звертаються по допомогу. «Завдяки їм у лікарню надійшли кошти. Люди, які вміють тримати своє слово у конкретних справах, вони зроблять це «конкретно» для всієї України», - переконана Т.КАМІНСЬКА.

Переконання своїх колег також підтримали й інші учасники прес-конференції - головний нейрохірург Києва Сергій СИНИЦЬКИЙ, головний онколог Києва, головний лікар Київської міської онкологічної лікарні Геннадій ОЛІЙНІЧЕНКО, головний лікар пологового будинку №1 Києва Наталія ГОНЧАРУК, головний лікар Київського міського опікового центру Анатолій ВОРОНІН.

Як раніше повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, посилаючись на інформацію, отриману від працівників ряду медичних закладів Києва стверджував, що керівництво Головного управління охорони здоров’я Києва чинить тиск на керівників лікувальних установ міста, на базі яких розташовані спеціальні виборчі дільниці, з тим, щоб вони провели масову госпіталізацію та забезпечили необхідний відсоток голосів.

Народний депутат зазначив, що наразі готує звернення до правоохоронних органів з проханням вжити всіх можливих заходів для запобігання фальсифікацій на виборчих дільницях закритого типу.

«Також я наполягатиму на винесенні попередження першому заступнику голови КМДА І.КІЛЬЧИЦЬКІЙ та начальнику Головного управління охорони здоров’я Києва Л.КАЧУРОВІЙ за тиск на керівний склад медперсоналу та погрози «зняти з посад неслухняних» заввіділень», - повідомив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.