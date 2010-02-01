Тимошенко: порожнє місце не повинне зайняти посаду Президента

Кандидат у президенти України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що її конкурент на виборах, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ все ж таки прийде сьогодні на теледебати, які о 20.00 почалися на Першому Національному телеканалі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на початку передачі. «Може ще так станеться, що ЯНУКОВИЧ прийде?» – звернулася вона з питанням до ведучого.

У відповідь ведучий сказав, що не має інформації про плани участі В.ЯНУКОВИЧА в теледебатах. Також він додав, що згідно з положенням Центральної виборчої комісії, якщо один з учасників дебатів не присутній на дебатах, його час може використати конкурент. Таким чином, з виділених 100 хвилин на дебати, Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні зможе виступати 96 хвилин – 4 хвилини виділено для ведучого. «Я хочу звернутися до всіх глядачів, які включили телевізор, щоб подивитися дискусію. Мені сумно, що так відбувається, і сьогодні дебати, передбачені законом і рішеннями ЦВК зірвані. Я сьогодні вимушена дивитися на порожнє місце і бачити це порожнє місце, можливо для того, щоб потім порожнє місце не посіло посаду Президента країни», – зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

У ході свого виступу, через відсутність В.ЯНУКОВИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО свої питання і коментарі окрім глядачів адресувала також - як вона сама висловилася - до "порожнього місця".

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ перед першим туром виборів, який відбувся 17 січня, відмовився дебатувати з своїми опонентами.

Сьогодні, 1 лютого, заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вкотре наголосила, що В.ЯНУКОВИЧ не братиме участі в теледебатах з Ю.ТИМОШЕНКО.