Тимошенко: Віктор Андрійович, давайте сядемо як два нормальних лідери

Кандидат у президенти, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що лише єднання всіх патріотичних сил може захистити незалежність України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні в Івано-Франківську на зустрічі із прикарпатцями.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, тільки єднання всіх патріотичних сил може захистити незалежність України. «Жоден компроміс не буде зайвим, тому що це і є захист України», - наголосила вона.

«Думаю, що сьогодні, а можливо завтра, подивимось як це станеться, я звернусь до Президента. Я скажу: Віктор Андрійович, давайте сядемо разом, ну, просто, як два нормальних лідери, і поговоримо. Давайте з’ясуємо, що заважає сьогодні спільно захищати Україну, що заважає сьогодні зробити навіть неможливе - щоб реванш ЯНУКОВИЧА не відбувся», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем’єра, вона з оптимізмом дивиться у майбутнє.

«Я хочу завжди вірити в те, що немає назавжди спалених мостів, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО. – А треба тільки іти вперед і не розслаблятися, не здаватися по одній простій причині, що крім нас, нашої спільної команди в захисті України більше нікого немає. І це наше з вами завдання».

Ю.ТИМОШЕНКО закликала жителів Прикарпаття, які підтримують різні патріотичні сили, «стати тією командою, яка за лічені дні зможе підняти всю громаду і повернути її сили, і встати в проломі захисту України», бо завтра, за її словами, вже може бути пізно.

«І це не треба спрощувати. І цей ризик доленосний. І цей ризик мусить нас нарешті повернути до боротьби і оцінки реальності життя», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.