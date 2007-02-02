Генпрокуратура призначила ще одну експертизу ”тіла Гонгадзе”

У справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе призначена чергова експертиза.

Як повідомляє газета "Коммерсант-Украина" в номері від 2 лютого, на прохання матері журналіста Лесі ГОНГАДЗЕ було призначено дослідження ДНК волосся з різних фрагментів "таращанського тіла" і ДНК волосся, що було зістриже з голови загиблого журналіста у віці семи місяців, що раніше не проводилося.

Передбачається, пише видання, що порівняння цих ДНК дасть остаточну відповідь на питання, належить тіло, знайдене в Таращанському лісі, Г.Гонгадзе чи ні.

"У нас сумнівів із цього приводу не виникає, але за клопотанням матері, на її прохання провести саме цю експертизу було прийнято таке рішення", – сказав співбесідник газети, ім`я якого видання не називає. За його словами, зразки для проведення експертизи вже відібрані. Очікується, що її проведуть в Україні із залученням іноземних фахівців.

Газета нагадує, що в ході досудового слідства по справі про вбивство Г.Гонгадзе було проведено п`ять експертиз, чотири з яких дали однозначну відповідь: "таращанське тіло" належить загиблому журналісту.