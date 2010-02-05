У ПР про можливу коаліцію з БЮТ: ніколи не кажи «ніколи»

Народний депутат з фракції Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ вважає, що одразу після президентських виборів «регіоналам» буде досить складно розпочати переговори про співпрацю з БЮТ, враховуючи хід виборчої кампанії.

Про це він заявив в інтерв`ю журналу «Фокус», оприлюдненому на сайті видання.

Відповідаючи на запитання, чи можна стверджувати, що створити коаліцію у складі Партії регіонів і БЮТ після перемоги на президентських виборах лідера ПР Віктора ЯНУКОВИЧА вже неможливо, А.КЛЮЄВ сказав: «Ніколи не говори «ніколи».

Він відзначив, що півтора роки за дорученням партії вів переговори з Блоком Юлії Тимошенко. «У БЮТ є розсудливі люди, з якими необхідно вести переговори. Я завжди говорив, що потрібно співпрацювати з усіма політичними силами заради розв’язання завдань, що стоять перед Україною. Але після того, що ми і вони під час цієї виборчої кампанії один про одного наговорили, складно буде от так одразу сісти за стіл переговорів», - вважає депутат.

А.КЛЮЄВ відзначив, що у нього нормальні відносини з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО. «Вона досить ефективно працює в опозиції. Однак при владі ситуація абсолютно інша», - сказав він.

За словами А.КЛЮЄВА, вона не має сильної команди, яка справлялася б з викликами, що стоять перед нашою державою. «Наприклад, в уряді у неї практично нікого немає, окрім Олександра ТУРЧИНОВА. Адже неможливо з кількома людьми в ручному режимі справлятися зі складним державним управлінням», - додав народний депутат.