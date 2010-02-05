Тимошенко: я хочу звернутися до Господа

Кандидат у президенти, чинний прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає громадян спільно помолитися за єдність України.

Як передає кореспондент УНІАН, з таким закликом Ю.ТИМОШЕНКО звернулася сьогодні на Софійській площі Києва, на якій представники різних релігійних конфесій планують провести спільне богослужіння.

«Я звертаюся до Бога благословити єдність нашої держави, щоб більше нас ніхто не роз’єднував, щоб ніхто не протиставляв і не сварив між собою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат у президенти вважає символічним, що спільна молитва відбуватиметься на Софійській площі, на якій було оголошено про історичну подію об’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки.

«Ми сьогодні зібралися з вами на славному місці біля Софії Київської, де проходили найважливіші події в нашій історії. Саме тут відбувалися всі події, які стали знаковими для нашої держави. Це й прийняття християнства, це й об’єднання Східної і Західної України в єдину соборну неділиму незалежну Україну», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також попросила перед Богом пробачення за дії всієї української влади, представником якої є і вона. «Я хочу звернутися до Господа з проханням про пробачення, з проханням про прощення за всю владу, за себе особисто, за все несправедливе і нечесне, що робила вся влада, в тому числі й та, яку я очолюю. Я хочу, щоб Господь дав нам прощення, тому що ми щирі в тому, що ми хочемо визнати: і наші помилки, і наші недоречності, і дії, які не викликали відгуку в душах людей. Я знаю, що якщо це прощення буде нам дане, подальший шлях буде ще більш надійним, більш ефективним і більш чітким», - додала вона.

«Я хочу звернутися до Господа з проханням благословити нашу рідну державу в ці складні часи», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.