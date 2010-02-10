Ющенко: що пише про Чорноморський флот Конституція України?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду з конституційним поданням стосовно офіційного тлумачення положень Конституції України про перебування іноземних військових баз на території держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду, сьогодні до КС надійшло конституційне подання Президента України щодо офіційного тлумачення положень пункту 14 розділу XV “Перехідні положення” Конституції України у системному зв`язку з частиною сьомою статті 17 Конституції України.

Зокрема, у пункті 14 розділу XV “Перехідні положення” Основного Закону зазначено: “Використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України”.

Водночас, у частині сьомій ст. 17 Конституції йдеться, що “на території України не допускається розташування іноземних військових баз”.

Згідно з Регламентом КС, конституційне подання передано на вивчення у Секретаріат суду.