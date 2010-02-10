Німецькі експерти: Україна відчуватиме шок ще не один рік

Завершення виборчої кампанії має принести Україні стабільність, необхідну для виходу з економічної кризи.

Таку думку висловив експерт Німецької групи радників при уряді України Рікардо ДЖУЧЧІ в інтерв’ю Deutsche Welle.

Ефективне управління надалі просто неможливе без призначення міністра фінансів та нового глави Національного банку замість Володимира СТЕЛЬМАХА, який досяг пенсійного віку. Наступним нагальним кроком є ухвалення бюджету на 2010 рік, переконаний Р.ДЖУЧЧІ.

«Якщо в країні буде новий уряд, він має бути прагматичним. Потрібно якнайшвидше відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Потрібен бюджет, який відповідав би вимогам МВФ – у цьому і полягає найбільше випробування», - вважає експерт. Головна вимога МВФ, нагадує Р.ДЖУЧЧІ, аби дефіцит бюджету не перевищував 4%.

З огляду на це, німецькі експерти вважають нереалістичним виконання обіцянок, даних напередодні виборів, у тому числі щодо соціальних гарантій, закріплених нещодавно ухваленим законом. Р.ДЖУЧЧІ зазначає, що нинішній проект бюджету не є солідним, містить завищені показники дефіциту. Експерт вважає, що уряду 2010 року, очевидно, доведеться не лише суворо заощаджувати на соціальних видатках, в тому числі пенсіях, але й підвищувати ціни на газ для населення.

«Країна пережила шок. Але цей шок відчуватиметься не один рік, він матиме довгострокові наслідки. Проблема бюджету – це, насамперед, проблема структурного дефіциту. Тому бюджет має виходити з довгострокових показників, а не лише з цьогорічних», - наголошує економіст. За його словами, дедалі відчутнішим для країни ставатиме державний борг, який наближатиметься до 40% від ВВП, що вважається критичним показником. “Тому дефіцит у 7-8%, як пропонував уряд, є неприйнятним”, - констатує Р.ДЖУЧЧІ.

Водночас заощаджувати можна не на всьому, наголошує німецький радник. «Минулого року вже були заощадження, але вони стосувалися, насамперед, інвестиційних видатків. Це не добре. Адже країна мала великий дефіцит і при цьому майже нічого не інвестувала у розвиток. Якщо вже й залазити у борги, то принаймні заради інвестицій», - сказав Р.ДЖУЧЧІ.

Експерт наголошує, що у Верховній Раді необхідно ухвалити «солідний» бюджет не пізніше, ніж за два місяці.