Гриценко: Україна обрала не лідера держави, а посадову особу

На думку голови парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолія ГРИЦЕНКА, населення України так і не обрало лідера держави, оскільки в країні, як показали результати голосування, немає загальнонаціонального лідера.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі А.ГРИЦЕНКА.

За його словами, «країна обрала посадову особу – Президента. Обрала третиною голосів від усіх виборців. Навіть менше, ніж половиною тих, хто прийшов на дільниці. З очевидним і небезпечним регіональним розломом. І рекордним числом «проти всіх».

«За таких умов я не маю наміру виходити з нинішньої коаліції, так само, як і входити в нову. Очевидно, першу розвалять, а другу – створять. Без мене», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

За його прогнозами, сьогодні важко сказати, яким буде склад нового уряду, скільки в ньому працюватиме «бальцеровичів», а скільки «юзерів» бюджетних потоків, і як довго новий уряд проіснує.

«Мабуть, не дуже довго», - сказав політик.

А.ГРИЦЕНКО також загострив увагу на тому, що «не до кінця зрозуміло, яку частину своєї програми й публічних обіцянок Віктор ЯНУКОВИЧ забуде, або відтермінує в часі, щоб не заглиблювати розкол і кризу в країні, а що з обіцяного спробує виконати».

Як приклад непослідовності в своїх діях Партії регіонів, А.ГРИЦЕНКО навів перший після виборів пленарний день у Верховній Раді, де регіонали провалили ухвалення в цілому свого ж законопроекту (автор – Михайло ПАПІЄВ), яким передбачалося обіцяне під час виборів підвищення на 20% соціальних стандартів для малозабезпечених сімей.

«Це було достатньо показове голосування: вибори закінчилися – обіцяне забудьте?!», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Водночас, він акцентував увагу на тому, що регіонали дружно проголосували за ухвалення змін до закону про престижність шахтарської праці – поширивши його дію на працівників гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК). А.ГРИЦЕНКО пояснив, що тепер усі вони, будучи приватними підприємствами й значною мірою належачи великому бізнесу від ПР, отримуватимуть фінансування підвищених пільг працівникам із державного бюджету, а не з кишені їхніх власників.