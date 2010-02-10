Чому Тимошенко досі не подала у відставку - версія регіоналів

Заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що протягом наступних двох тижнів прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО намагатиметься приховати результати своєї діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

За словами Г.ГЕРМАН, Ю.ТИМОШЕНКО прекрасно усвідомлює, що судові процеси щодо оскарження результатів виборів вона програє, однак ці два тижні їй потрібні, щоб «замести сліди» своєї провальної роботи на посаді прем’єра.

Г.ГЕРМАН зауважила, що всім відомо, які значні кошти було незаконно витрачено з державного бюджету за час перебування Ю.ТИМОШЕНКО на посаді глави уряду.

Заступник голови Партії регіонів вважає «неправильним і недемократичним», коли завжди така охоча до спілкування з пресою Ю.ТИМОШЕНКО вже третій день мовчить і не пояснює свою позицію.

Г.ГЕРМАН закликала Ю.ТИМОШЕНКО публічно пояснити, на які цілі були витрачені величезні суми бюджетних коштів.

З точкою зору Г.ГЕРМАН на причини того, що Ю.ТИМОШЕНКО досі не подала у відставку погоджується й перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ. Мовляв, це потрібно Юліі ТИМОШЕНКО щоб приховати нецільове використання бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю журналістам.

За словами О.ЄФРЕМОВА, ні для кого не секрет, що кошти державного бюджету використовувалися не за призначенням, і зараз Ю.ТИМОШЕНКО «просто замітає сліди, і для цього їй необхідний час». Він зазначив, що «бюджет використовувався в ручному режимі».

Відповідаючи на питання, чи може Партія регіонів не висувати на посаду прем`єр-міністра когось зі своєї фракції заради створення коаліції, О.ЄФРЕМОВ сказав, що «вирішення цього питання залежатиме від результатів переговорів».

Водночас, він зазначив, що «прерогатива висунення прем`єр-міністра все ж таки належить Президенту України, і тут має бути конструктивна співпраця з главою держави і стосовно самої кандидатури, яка має бути висунута на пост прем`єр-міністра».

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що Україні сьогодні потрібен уряд, «який би займався не політикою, а відновленням економіки і міг відповісти на виклики кризи». За його словами, «нам ще належить дізнатися про ті міни, які залишає на фінансовому полі уряд Ю.ТИМОШЕНКО, про ті дірки, які вона залишає після себе».

Відповідаючи на уточнююче питання, чи виключається можливість того, що Ю.ТИМОШЕНКО все ж таки залишиться на посту прем`єра, О.ЄФРЕМОВ сказав: «На мій погляд, людина, яка довела країну до цього стану, навряд чи має якісь шанси, щоб її кандидатуру розглядали на посаду прем`єр-міністра України». Водночас, він додав, що це питання ще не обговорювалося на засіданні фракції.