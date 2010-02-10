У Януковича кажуть, що БЮТ програв їм уже 17 судів

Один з лідерів Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що на сьогодні за результатами виборів Президента ухвалено 17 судових рішень, і всі вони – на користь лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, відбулось 17 судових засідань за позовами штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО. Б.КОЛЕСНІКОВ заявив, що на всіх цих засіданнях суди ухвалили рішення на користь В.ЯНУКОВИЧА.

Він додав, що ці судові засідання відбулись в трьох областях і Автономній Республіці Крим.