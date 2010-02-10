Турчинов заявляє, що на одній дільниці вже знайшли липових 8%

БЮТ передав до Центральної виборчої комісії документи з вимогою про перерахунок голосів на більш як 900-х виборчих дільницях.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві керівника Центрального виборчого штабу кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО Олександра ТУРЧИНОВА.

Він стверджує, що БЮТ вже юридично довів факти фальсифікації з боку штабів іншого кандидата у президенти - Віктора ЯНУКОВИЧА.

"Я маю повноваження заявити про перші юридично доведені фальсифікації на користь ЯНУКОВИЧА в другому турі виборів Президента України", - заявив О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, зокрема, в 5-му виборчому окрузі (місто Керч) штабу Ю.ТИМОШЕНКО вдалося домогтися першого перерахунку голосів на 20-й виборчій дільниці. "В результаті перерахунку з’ясувалося, що дані, які передані до Центральної виборчої комісії по цій дільниці, дають ЯНУКОВИЧУ на 8% більше голосів, ніж він отримав насправді. Цей факт задокументовано", - повідомив він.

О.ТУРЧИНОВ також додав, що регіональним штабам Ю.ТИМОШЕНКО вдалося добитися перерахунку голосів ще на 6-ти виборчих дільницях. "У всіх випадках перерахунку мали місце аналогічні фальсифікації на користь кандидата ЯНУКОВИЧА. І відразу після цього представниками його штабу було заблоковано всі законні вимоги про перерахунок голосів на інших дільницях", - заявив О.ТУРЧИНОВ.

"Це дозволяє нам говорити про системний та масштабний характер подібних порушень. А відтак я заявляю про те, що в ході другого туру виборів Президента України відбулися фальсифікації, які суттєво вплинули на результати виборів і ставлять під сумнів підсумки голосування”, - наголосив О.ТУРЧИНОВ.