Президент Польщі охарактеризував свої відносини з Януковичем

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ назвав добрими свої відносини з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомляє офіційний веб-сайт Президента Польщі, про це Л.КАЧИНСЬКИЙ заявив журналістам, коментуючи результати президентських виборів в Україні.

Він сказав, що багато разів спілкувався з В.ЯНУКОВИЧЕМ. «Наші особисті відносини я б окреслив, як добрі», - зауважив Л.КАЧИНСЬКИЙ.

Президент Польщі не став прогнозувати, як вплине обрання В.ЯНУКОВИЧА на пост Президента на розвиток України. «Л.КАЧИНСЬКИЙ відзначив, що не може сказати, що втішився (через перемогу ЯНУКОВИЧА), але час покаже, як складеться доля України», відзначено у повідомленні.