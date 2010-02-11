Тимошенко ще може відмовитися від переведення вкладів з Надра у Родовід

Кабінет міністрів України може скасувати свою постанову №1430 від 23 грудня 2009 року про переведення активів і пасивів банку «Надра» в «Родовід Банк» після того, як правління Національного банку ухвалить відповідне рішення, і змінити схему оздоровлення банку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Уряд вирішив, що якщо Національний банк сьогодні на правлінні ухвалює рішення за іншою моделлю врегулювання проблеми в банку «Надра», то рішення уряду, безумовно, як наслідок буде скасовано», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Він також зазначив, що, за його інформацією, засідання правління призначене сьогодні на 15.00, і воно може відбутися вже за участю інвестора, який виявив бажання вкласти кошти в банк для його оздоровлення.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність в жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Акціонерами банку були компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введена тимчасова адміністрація. 23 грудня 2009 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про переведення вкладів фізичних осіб і частини активів з банку «Надра» в державний «Родовід Банк». На сьогодні ще не розроблено конкретний механізм такого переведення, відповідно, цей процес ще не почався.

10 лютого 2010 року правління Нацбанку ухвалило рішення про продовження тимчасової адміністрації в банку «Надра» на один рік - до 9 лютого 2011 року.