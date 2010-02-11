Безсмертний погодився їхати послом у Білорусь

17:03, 11 лютого 2010
Політика
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Роботою Ліхового в МЗС не задоволені

 Керівник виконкому Народного Союзу «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ попередньо погодився очолити Посольство України в Республіці Білорусь. Про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив «Левый берег».

«Розмова з Президентом дійсно була. Я дав попередню згоду. Але є відповідна процедура. Поки що я знаходжуся на своєму старому робочому місці, і надалі працюватиму там, куди мене призначать», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

«ЛБ» зазначає, що сьогодні інтереси України в Білорусі представляє посол Ігор ЛІХОВИЙ, міністр культури і туризму в 2005-2006 роках. Керувати посольством він розпочав у лютому 2007 року, але його роботою в МЗС не задоволені, пише видання.

Аби відбулася заміна І.ЛІХОВОГО на іншого кандидата, треба одержати згоду білоруської сторони. Отже наступне призначення навряд чи відбудеться до інавгурації Віктора ЯНУКОВИЧА, вважає «Левый берег».

 

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