Кравчук про інавгурацію Януковича: якщо для лицедійства, то я туди не піду
Але поки - не запрошували
Екс-президент Леонід Кравчук не бачить потреби бути присутнім на інаугурації новообраного президента Віктора Януковича.
Про це він заявив в ефірі 5 каналу, відповідаючи на питання, чи піде він на інаугурацію Януковича.
"Мене ніхто не запрошував, але в даному разі я не бачу ніякої потреби. Якщо запросять - я подумаю, коли мені скажуть, що мені там робити", - зазначив Кравчук.
"Я вже був у Ющенка. Посидів, і пішов. Ни мне "здравствуйте", ни тебе "до свидания". Якщо піти просто для лицедійства, або ліцезрєліща, то я туди не піду", - сказав екс-президент.
Також він вважає, що в Україні потрібно створити "потужну силу, щоб зберегти той курс, який є в Україні, внісши в нього певні зміни, тому що він не є ідеальним".
"Потрібна опозиція не для того, щоб обов`язково когось поборювати, а для того, щоб поставити перепони, пороги, щоб людина, яка прийшла, не могла вже змінювати курс, в залежності від свого настрою", - вважає Кравчук.
Як відомо, інаугурація новообраного президента має відбутися у четвер, 25 лютого.