Кравчук про інавгурацію Януковича: якщо для лицедійства, то я туди не піду

Екс-президент Леонід Кравчук не бачить потреби бути присутнім на інаугурації новообраного президента Віктора Януковича.

Про це він заявив в ефірі 5 каналу, відповідаючи на питання, чи піде він на інаугурацію Януковича.

"Мене ніхто не запрошував, але в даному разі я не бачу ніякої потреби. Якщо запросять - я подумаю, коли мені скажуть, що мені там робити", - зазначив Кравчук.

"Я вже був у Ющенка. Посидів, і пішов. Ни мне "здравствуйте", ни тебе "до свидания". Якщо піти просто для лицедійства, або ліцезрєліща, то я туди не піду", - сказав екс-президент.

Також він вважає, що в Україні потрібно створити "потужну силу, щоб зберегти той курс, який є в Україні, внісши в нього певні зміни, тому що він не є ідеальним".

"Потрібна опозиція не для того, щоб обов`язково когось поборювати, а для того, щоб поставити перепони, пороги, щоб людина, яка прийшла, не могла вже змінювати курс, в залежності від свого настрою", - вважає Кравчук.

Як відомо, інаугурація новообраного президента має відбутися у четвер, 25 лютого.

Українська правда