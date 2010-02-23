Експерт вважає, що Янукович ризикує повторити подвиг Тимошенко

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що лідер БЮТ і глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО, незважаючи на другий результат президентських виборів, збереже можливість для активного впливу на політичне життя країни, чи буде вона при цьому прем`єр-міністром, в.о. голови Кабміну або лідером опозиції.

Про це йдеться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

На думку експерта, внаслідок юридичних дій команди Ю.ТИМОШЕНКО, «остаточної легітимізації ЯНУКОВИЧА не відбулося». О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що навіть після інавгурації В.ЯНУКОВИЧА його команда не зможе отримати відкритий доступ до всіх владних ресурсів, ігноруючи позицію БЮТ. «Якби у ЯНУКОВИЧА була нова коаліція або хоча б остаточна домовленість щодо її створення, не блокував би ЛИТВИН ініціативу БЮТ щодо проведення позачергової сесії в середу й розгляду на ній відставки уряду ТИМОШЕНКО», - підкреслив політолог.

На його думку, команді В.ЯНУКОВИЧА доведеться змінити підходи до політики – перейти від диктату переможця на позицію зацікавленого парламентера, здатного на серйозні компроміси, й це стосується будь-якого формату коаліції.

Також О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що характер політичної дискусії найближчого часу матиме не стратегічний, а тактичний характер. Так, за його словами, «регіоналів» зараз цікавить у першу чергу інавгурація, а потім вони будуть зайняті процесом створення коаліції й кадровим розподілом. «Враховуючи складнощі переговорів, затяжну політичну й економічну кризи, а також перманентні вибори – місцеві, позачергові парламентські – навряд чи команді ЯНУКОВИЧА вдасться зайнятися стратегічним плануванням і розвитком країни. При збереженні нинішніх підходів до влади й управління ЯНУКОВИЧ ризикує повторити подвиг ТИМОШЕНКО, коли команді працювати доведеться не те, що в недружньому середовищі, а в умовах постійної протидії й опору. Соціально-економічна й політична ситуація в країні може законсервуватися, що буде названо новою владою стабільністю», - прогнозує заступник директора АМС.